خالد الجندي: النبي منع سهر الأطفال لهذا السبب - فيديو

كتب - مصراوي:

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول، متى يوسوس الشيطان للإنسان، وهل يوسوس للأطفال؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن الشيطان الرجيم يُحرك الطفل، ولا يوسوس له.

وأضاف الجندي، أن الشيطان يبدأ للإنسان فى عمر الإدراك، وهو سن متغير من إنسان لآخر، والوسوسة يمكن منعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

وأوضح أن الشيطان يجعل الطفل يفعل شغب، لذلك إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، منع سهر الأطفال بعد المغرب، لأن هذا الوقت هو موعد انتشار الشياطين.