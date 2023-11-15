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BBC

الرئيس الصيني: نؤمن بالمصير الواعد لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة

09:54 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

لقاء الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي

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مصراوي

قال شي جين بينغ بكين الرئيس الصيني: لدينا مسؤولية تجاه شعوبنا والعالم لمواجهة التحديات.

وتابع الرئيس الصيني خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلال اجتماع فى سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك"، الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا ولكن هناك تحديات.

وأضاف الرئيس الصيني "نؤمن بالمصير الواعد لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة"

ويسعى الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى خفض التوتر بين القوتين خصوصا حول الصراعات العسكرية والقضايا الدولية.

ومن المقرر أن يناقش بايدن وشى قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي والحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية وكوريا الشمالية وحقوق الإنسان.

علاقاتنا مع الولايات المتحدة الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين لقاء الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي قمة منتدى التعاون الاقتصادي

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