بحضور وزير التنمية المحلية.. محافظ الجيزة يفتتح مهرجان التمور بنادي الزراعيين

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح منذ قليل، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعددًا من السادة المحافظين والسفراء، مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين.

ويأتي المهرجان، في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، وتسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية، من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، والتوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين، ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويتضمن موضوعات عن (أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها- العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية- تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري- التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح- استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية- إدارة آفات نخيل البلح الحشرية- إدارة آفات التمور المخزنة- المشكلات المرضية التي تؤثر على جودة وتداول التمور- إنتاج معجون التمر بطريقة آمنة- الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل- الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور أثناء التخزين- الاستفادة من مخلفات التمور- ماكينات ومواد تعبئة التمور- اقتصاديات إنتاج التمور والقدرة التنافسية).

كما يتضمن، برنامجًا علميًّا للمشاركين من العارضين، يحاضر فيه أساتذة من الجامعات المصرية.

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