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BBC

نشاط رياح.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

04:00 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت عن نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

وحول حالة البحر المتوسط جاء خفيف إلى معتدل بنسبة "1:1.5"، وحالة البحر الأحمر" جاء معتدل بنسبة "1:1.75".

Wethar freday

طقس مائل للحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الطقس

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