الأعلى للإعلام يقيم احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي

كتب- إسلام لطفي:

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق، وذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والإعلامية رانيا هاشم، والإعلامية عزة مصطفى، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، واللواء علاء دوارة مدير أمن المجلس، ومديرو العموم والعاملين في المجلس.

وأعرب رئيس المجلس، عن شكره والأعضاء والعاملين في المجلس، للمستشار محمود فوزي، وتمنياته بالتوفيق، وأنه كان خير معين للمجلس في أداء أعماله.

وأعرب المستشار محمود فوزي، عن خالص شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاءه والعاملين فيه، خلال فترة توليه أمين عام المجلس، بكل إخلاص وبسالة، وتصميم وإرادة.

وأكد "فوزي"، على قوة المجلس الأعلى من حيث تشكيله وإدارته للإعلام بشكل عام، مضيفًا أن الكاتب الصحفي كرم جبر، يمتلك من الكثير من الحكمة في إدارة المجلس، وهو ما ساهم في ضبط المشهد الإعلامي. ‏