الكنيسة القبطية تُعلن رفض الأحداث الجارية بين إسرائيل وفلسطين.. وتدعو إلى الحوار
كتب- محمد أبو بكر:
أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
أضافت الكنيسة في بيان الأحد، أن تلك الأحداث أدت وتؤدي بكل أسف إلى إزهاق مئات الأرواح، وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.
وأكدت، أن العنف لا يثمر سوى عنفًا مماثلًا ومزيدًا من القتل والدمار.
ودعت الكنيسة، جميع الأطراف إلى الاحتكام للعقل،ـ واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض؛ حقنًا للدماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن مما عداها من القيم والأهداف.
وأشادت، بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.
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