أجواء خريفية وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد طقسًا مستقرًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن فرص الأمطار تتواجد على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

وتابعت: "تستمر الأجواء الخريفية على أغلب المناطق حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 30 حتى 31 درجة، و40 درجة على المناطق الجنوبية، و27 درجة على السواحل الشمالية".

وقالت عضو المركز الإعلامي، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ ويؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تلطيف الأجواء.



وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي تكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.