الأرصاد تحدد موعد سقوط الأمطار والشعور بالبرودة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن خرائط الطقس لم ترصد حدوث حالة قوية من عدم الاستقرار حتى الآن، مضيفة أنه يوجد حاليًا استقرارا في الأحوال الجوية، وأجواء خريفية في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات النهار والليل، إلا أنه يبدأ الشعور بالبرودة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"مصرواي"، أن تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتكون درجات الحرارة منخفضة.

وأشارت إلى وجود أجواء خريفية خلال فترة النهار، لطيفة أثناء الليل، وتنخفض الحرارة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، وتختلف كميتها وأماكن سقوطها من يوم إلى الآخر.

وتابعت عضو الأرصاد: يوم الأحد ممكن الأمطار تتقدم للمناطق الداخلية، وسيكون هناك فرص للأمطار تختلف شدتها من يوم إلى الآخر، وأماكن تواجدها، وفي مجملها ستكون خفيفة ترتقي إلى المتوسطة في بعض الأماكن، ويتحدد ذلك بشكل دقيق مع اليوم الذي سيكون فيه الأمطار، وهناك تعاون كامل مع جميع المحافظات المعنية بسقوط الأمطار.

وأكدت غانم، أنه قبل وجود أي حالة جوية سوف تشير الأرصاد إليها النشرات المختلفة، لافتة إلى البدء في التأثر بأجواء الخريف ومنخفضات بطبقات الجو العليا.

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