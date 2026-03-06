إعلان

أمطار خفيفة ونشاط رياح.. توقعات طقس السبت

كتب : أحمد الجندي

04:03 م 06/03/2026

طقس بارد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً السبت 7 مارس 2026 والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً مشيرة إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس أمطار رياح

