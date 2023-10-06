جمال وعلاء مبارك يزوران قبر والدهما في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر (صور)

أول دولة في العالم.. تتويج مصر بجائزة دولية الاثنين المقبل

كتب- مصراوي:

زار علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، ضريح والدهما، لإحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973.

وتحرص أسرة مبارك، منذ رحيله على فتح مقبرته في مناسبات نصر أكتوبر، واستقبال محبي الرئيس الراحل، وقراءة القرآن الكريم على روحه.

وحضر عدد من محبي الرئيس الراحل في الضريح والتقطوا الصور مع نجلي الرئيس.