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جمال وعلاء مبارك يزوران قبر والدهما في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر (صور)

09:31 م الجمعة 06 أكتوبر 2023
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
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كتب- مصراوي:

زار علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، ضريح والدهما، لإحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973.

وتحرص أسرة مبارك، منذ رحيله على فتح مقبرته في مناسبات نصر أكتوبر، واستقبال محبي الرئيس الراحل، وقراءة القرآن الكريم على روحه.

وحضر عدد من محبي الرئيس الراحل في الضريح والتقطوا الصور مع نجلي الرئيس.

سوق مصراوى

محمد حسني مبارك نصر أكتوبر علاء مبارك جمال مبارك ضريح مبارك

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