شبورة وأمطار.. الأرصاد تحدد حالة الطقس لـ6 أيام المقبلة

بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الأرصاد في بيان لها، أن الطقس ودرجات الحرارة يسودها أجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50 % تقريبًا، عل مناطق من، السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.