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الصحة: تطبيق إلكتروني لجلسات الغسيل الكلوي

12:51 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن إجراء حوكمة وميكنة لجلسات الغسيل الكلوي، حيث تم عمل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى، يتضمن إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض واحتساب الجلسات الفعلية له.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم، أن التطبيق يتيح للمريض متابعة مواعيد جلسات الغسيل الكلوى والتحاليل الدورية واستلام نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية انتقال المريض من مكان لآخر لعمل الجلسة، مشيراً إلى تجربة تطبيقه ببعض المستشفيات تمهيداً لتعميمه بباقي المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الصحة توفير 20 ماكينة غسيل كلوي جديدة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيي كفر الدوار المركزي والنوبارية بمحافظة البحيرة، وتطوير محطات معالجة المياه بمستشفى العبور الجديدة بمحافظة القليوبية ومستشفيات منفلوط المركزي وساحل سليم المركزي وديروط العام بمحافظة أسيوط، خلال شهر أغسطس الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى المرور على 5 مراكز للغسيل الكلوي بمحافظة أسيوط، وقسم الكلى بمستشفي الشيخ زايد المركزي بمحافظة الجيزة، منوهاً إلى تنفيذ مقترح البرنامج التدريبي للعام 2023 / 2024 لعقد 24 دورة تدريبة كمرحلة أولى خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 ، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة جلسات الغسيل الكلوي إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض

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