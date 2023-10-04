الحملة الرسمية للرئيس السيسي: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"
القاهرة - مصراوي:
قال بيان صادر عن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة.
وأوضح البيان أنه سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات.
ويأمل الرئيس السيسي في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.
وأشار البيان إلى أن الحملة سوف تكون مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات في وقت قريب لاحق.
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