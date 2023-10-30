النواب يوافق على 3 قوانين للبحث عن البترول والغاز

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول بالتنقيب.

ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع)،

كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فيمنطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومةبالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت(ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقةمصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).