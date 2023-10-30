مواجهة الأمطار والسيول.. التنمية المحلية تصدر توجيهات جديدة للمحافظين

القاهرة- أ ش أ

وجَّه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، المحافظين بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب الوزير، المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وشدد على المحافظات بالعمل على قدم وساق نحو الانتهاء من تنفيذ إجراءات وخطوات فعالة لتطوير إدارة الأزمات والطوارئ وجاهزية كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالأزمات والانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الشبكة الوطنية التي تم الانتهاء منها ببعض المحافظات وقدرتها على إدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، إضافة إلى تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للتغلب على المعوقات والتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار واتخاذ الاستعدادات اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين لسرعة نهو مراكز السيطرة بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

وأكد ضرورة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم تأكيد ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات وبيانات المعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية له.

وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والمرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائي وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات وكذا محطات الصرف والتأكيد على توافر المولد الاحتياطي (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي .

وشدد على سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لكافة سيارات وكسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع، حرصا على عدم وقوعها حفاظا على سلامة المواطنين، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحي وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بالقيام بزيارات للمحافظات لمراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي قامت باتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، والتأكد من إعداد دليل اتصال في كل محافظة بكل الجهات وفرق العمل، ولتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، فضلاً عن إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لها، والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة.