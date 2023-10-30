التغيرات المناخية بالساحل والدلتا.. تفاصيل لقاء سويلم مستشارَ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ماري ماتيو، مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وأشار سويلم، خلال حديثه اليوم الإثنين، إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في تعزيز هذا التعاون .

وأشار سويلم إلى أهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجهًا بالدعوة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لدعم المبادرة، مشيراً إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام إلى المبادرة والمشاركة في مسارات المبادرة المختلفة؛ والتي تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها- واحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة- والتعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية في ما يخص التكيف مع التغيرات المناخية- وتعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي- ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة- وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .