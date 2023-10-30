انطلاق فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، لليوم الثاني على التوالي متضمنة عددا من الجلسات.

وجاءت أبرز هذه الجلسات:

- دعم المنافع المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي.

- تحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية من خلال تعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات والتقنيات المبتكرة.

- نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

- التعامل مع الترابط: أوجه التآزر والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

- دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي - الجزء الثاني.

وتستمر فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023، وذلك تحت عنوان «التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة».