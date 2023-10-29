أقل من المعدلات العالمية.. مسؤول بالصحة يكشف عدد مرضى الالتهاب السحائي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن عدد المصابين المسجلين فعليا بالالتهاب السحائي في مصر، 8 حالات فقط من بين ما يزيد عن 100 مليون حالة، وهو معدل إصابة أقل من المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأمراض الناتجة عن الالتهاب السحايا، مشيرا إلى دور منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية للحد من مرض التهاب السحائي والقضاء على اي أوبئة تحدث نتيجة المرض.

وتابع قنديل، أن مصر خالية من أوبئة ناتجة مرض السحائي، بسبب دور التطعيمات الإجبارية، مشيرا إلي تطعيم مصر لجميع المواليد بالدرن والذي يعمل علي تقليل الإصابة بمرض التهاب السحائي.

وكشف مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، عن عدد المسافرين المطعمين ضد مرض التهاب السحائي وصل إلي 600 الف شخص.