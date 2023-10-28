الرئيس السيسي يفتتح عددا من مدارس التعليم الفني عبر الفيديو كونفرانس

القاهرة- أ ش أ:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس، عددا من مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وينعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقدم مدير مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بمدينة بدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، عصام رضا، شرحا مفصلا عن المدرسة .. موضحا أنه تم اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي في مدينة بدر نظرا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بالإضافة إلى احتياجات الشركات والمناطق الصناعية بمحافظات القاهرة الكبرى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وقال - خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر الفيديو كونفرانس ، عددا من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة - إنه تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من تطوير البنية التحتية وتطوير الورش والمعامل والفصول التعليمية بالإضافة إلى تجهيز 9 معامل، كما تم تطوير المناهج طبقا للمعايير الدولية على أيدي خبراء المناهج وبالتعاون مع الشركات الكبرى المعنية والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الطلاب يقومون بدراسة المناهج باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى دراسة اللغة الألمانية كلغة ثانية، مشيرا إلى أن عدد فصول المدرسة يبلغ نحو 12 فصلا .

من جانبه، قدم إيهاب أسعد أحمد، مدير مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن، عرضا مفصلا عن المدرسة، موضحا أن صناعة الخدمات اللوجيستية تعتبر مكونا حاسما في اقتصاد مصر وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقال مدير المدرسة إنه تم اختيار التخصصات في المدرسة بدمياط بسبب موقعها الاستراتيجي على شاطيء البحر المتوسط واحتوائها على أكبر ميناء لوجيستي في مصر وتوسطها بين مدينة بورسعيد وقناة السويس من الجهة الشرقية ومدينة الإسكندرية من الجهة الغربية، مؤكدا أن مدينة دمياط تعتبر من أهم المدن في مجال تصنيع السفن ويوجد بها العديد من المصانع والمنشآت في هذا المجال .

وأضاف أنه تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من البنية التحتية وتطوير الورش والمعامل والفصول التعليمية، وتم تجهيز 3 ورش و3 معامل، كما تم تطوير المناهج طبقا للمعايير الدولية وعلى أيدي خبراء مناهج وبالتعاون مع كبرى الشركات التي تعمل في مجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن.