حالة الطقس.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

ضبط 30 سبيكة ذهبية قبل تهريبها مع راكبين بمطار القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، والمناطق الجنوبية من 33 حتى 39 درجة.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار متوسطة تكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى حد السيول.

وتابعت هيئة الأرصاد: تمتد خفيفة إلى متوسطة علي جنوب الصعيد وخليج السويس ،خفيفة علي مناطق من القاهرة.