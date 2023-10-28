عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة سيكون له آثار خطيرة جدًا



كتب- معتز عباس:

قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إنَّ التصعيد الحالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، لن يمر دون رد فعل واحتجاجات كبيرة على المستوى الدولي.

وأضاف "موسى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on"، مساء أمس الجمعة، أنه يجب أن تشعر إسرائيل أن الأمر ليس سهلًا، وستواجه مواقف فلسطينية باسلة.

وأشار إلى أن التصعيد الحالي ضد غزة سيكون عامًا وشاملًا ومن المحتمل أن يطال العديد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط، مشددًا على أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الصمود في وجه الجرائم الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة فهم ما يجري من محاولات الاجتياح البري الذي قد يبدو الليلة، وهو تصعيد واضح للغاية وسيكون له آثاره الخطيرة جدًا، بما يؤكد الخرق الكامل.