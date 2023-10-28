إعلان

BBC

عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة سيكون له آثار خطيرة جدًا

12:17 ص السبت 28 أكتوبر 2023

عمرو موسى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- معتز عباس:
قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إنَّ التصعيد الحالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، لن يمر دون رد فعل واحتجاجات كبيرة على المستوى الدولي.
وأضاف "موسى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on"، مساء أمس الجمعة، أنه يجب أن تشعر إسرائيل أن الأمر ليس سهلًا، وستواجه مواقف فلسطينية باسلة.
وأشار إلى أن التصعيد الحالي ضد غزة سيكون عامًا وشاملًا ومن المحتمل أن يطال العديد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط، مشددًا على أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الصمود في وجه الجرائم الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة فهم ما يجري من محاولات الاجتياح البري الذي قد يبدو الليلة، وهو تصعيد واضح للغاية وسيكون له آثاره الخطيرة جدًا، بما يؤكد الخرق الكامل.

سوق مصراوى

عمرو موسى التصعيد الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تزود شركات المحمول المصرية سكان غزة بخدماتها؟ خبير يجيب
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأعنف منذ بداية الحرب" تمهيدًا للهجوم البري.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا "تغطية خاصة"