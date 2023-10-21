رهبنة 16 راهبة لـ 4 أديرة على يد البابا تواضروس

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كتب- إسلام لطفي:

أدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلوات رهبنة 16 من طالبات الرهبنة بأربعة من أديرة الراهبات القبطية بمصر وأستراليا.

والراهبات الـ 16 الجديد منهن 5 لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، وراهبة لدير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، و5 راهبات لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية، و5 لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين.

وشارك في صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، ستة من أحبار الكنيسة، ورئيسات أديرة الراهبات وبعض من راهبات الأديرة الأربعة.

وتأتي رهبنة الراهبات الجديدات في إطار التعمير الرهباني لهذه الأديرة، حيث أن ثلاثة من الأديرة الأربعة تم الاعتراف بها من قبل المجمع المقدس في جلسته الماضية، التي عقدها يوم 2 يونيو الماضي.