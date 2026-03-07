إعلان

حكومة كردستان العراق تؤكد الحياد وسط التوتر بين واشنطن وطهران


كتب- محمد أبو بكر:

07:57 ص 07/03/2026

العراق

أعلن مسؤول بارز في حكومة كردستان العراق، أن الإقليم ملتزم بسياسة الحياد في ظل التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب شبكة أكسيوس.

وأوضح المسؤول أن حكومة كردستان لا تملك وضوحًا كاملًا بشأن استراتيجية الولايات المتحدة لتغيير النظام الإيراني بشكل كامل أو استهداف بعض قياداته.

كانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، عن دوي صفارات الإنذار في القدس، البحر الميت، جنوب النقب، ومناطق واسعة أخرى بجنوب البلاد، وسط تصاعد الهجمات الصاروخية.

وأكدت الجبهة رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بئر السبع وغلاف غزة، إلى جانب مناطق جنوب إسرائيل، في حين شهدت تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة وسط البلاد أيضاً إطلاق صواريخ متعددة.

