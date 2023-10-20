رئيس الإنجيلية يشارك الكنيسة المعمدانية بالقاهرة في الصلاة من أجل الفلسطينيين



كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بمقر الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل المعاناة التي يعاني منها أهالي غزة.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية المشاركة اليوم والتضامن سويا في صلاة خاصة من أجل الأشقاء في فلسطين.

وفي بداية كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي: "دون عمل الله لا قيمةَ لأي شيء، واليوم مع شعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة نتضامن مع المستشفي المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس في فلسطين، ومع جميع عائلات وأهالي الشهداء والمصابين، ونصلي أيضا اليوم من أجل السلام في فلسطين ومن أ جل أن يحفظ الله بلادنا الغالية ومن أجل سلام الشرق الأوسط والعالم".



وأضاف: " في وسط ظروف وتقلبات العصر الراهن، تواجه كافة المجتمعات حاليًا تحديات كثيرة على مستوياتٍ عدة، وعلينا ياأحبائي اليوم أن ننظر بإيمان نحو المستقبل ويطمئننا الله دائمًا أن المستقبل بيديه،

وهذه الثقة في مواعيد الله تجعلنا نشترك معه في العمل، ونحن مطمئنون تمامًا، وتزرع في داخلنا سلامًا وسط الاضطرابات والتحديات، ورجاءً وسط اليأس، ولا ننسى أبداً دور نعمة الله المحوري في حياتنا.

وفي نفس السياق نظمت الكنيسة المعمدانية بالقاهرة اليوم لقاء خاص بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها تحت عنوان "شكر لحصاد الأمس ونظرة إيمان للغد".

وجاء ذلك بمشاركة عدد كبير من شعب الكنيسة المعمدانية، وبحضور القس خلف بركات رئيس المجمع المعمداني، والقس عادل عزت نائب رئيس المجمع، والأستاذ رامز عطالله، مستشار دار الكتاب المقدس، والدكتور القس منير صبحي راعي الكنيسة المعمدانية بالخلفاوي.