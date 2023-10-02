الكرتونة بـ123.7 جنيه.. وزارة الزراعة تكشف سر ارتفاع أسعار البيض

كتب- أحمد السعداوي:

وجهت وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لليوم الرابع على التوالي، ضرباتها لمحتكري بيض المائدة.

وسجل أمس الأحد، سعر كرتونة البيض الأبيض: 123.75 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء محمد فتح الله، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائدة.

كانت معلومات وردت عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية؛ التي تبيع بيض المائدة بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة؛ لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، وتقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقات، لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون في ما بينها ضد مصلحة المواطن.

وبحسب البيان، تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مخازن بيض المائدة.

وأكمل البيان: تبيَّن بالتفتيش وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منها يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها ودون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق؛ مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وتابع: تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وقاد الحملات اللواء محمد رجائي، واللواء عبد العال المناوي، واللواء حازم العراقي، والعقيد خالد أبو طالب، والعقيد محمود إبراهيم، والرائد عمرو عثمان من الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس إيهاب فاروق، والدكتور إبراهيم سعود، والمهندس يسري الطويل، والمهندس محمد علي، والدكتور حسام عبد الرازق، والمهندس حمدي سويلم، والمهندس علي عميرة، والمهندس مسعود راشد من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانوني عبد الله الحصري، والباحث القانوني عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلي أبو رية مأمور الضبط، وبعض قيادات الجهات المشاركة من المحافظات.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قِبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكل الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، دون توقف، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتس آب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.