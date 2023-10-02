شبكة اتصالات مصر.. أول تعليق رسمي لـ"الكهرباء" بشأن سقوط شبكات المحمول بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

نفى المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجود أي أعطال نهائيًّا في شبكات التوزيع بنطاق محافظة الجيزة على الإطلاق نتيجة وجود شكاوى في ضعف وأحيانًا توقف شبكات الهاتف المحمول، مؤكدًا انتظام التغذية الكهربائية واستقرارها، ولا صحة لما تردد عن وجود أي أعطال طارئة.

وأكد عبد الحليم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه تم التواصل والتنسيق مع رئيس قطاعات التحكم والاتصالات والوقاية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لمعرفة وجود أي أعطال أو مناورات في نطاق الجيزة؛ والذي نفى ذلك، مؤكدًا أن مراكز التحكم تعمل بشكل آمن ومستقر، ولم يتم تسجيل أي أعطال طارئة نتج عنها حدوث سقوط في شبكات المحول بالكامل في نطاق الجيزة.

وأوضح رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الأمر ربما يرجع إلى وجود عطل طارئ بتحكم الاتصالات في المعادي، حسب ما ذكره البعض، والذي سوف تستمر أعمال الإصلاح والصيانة بشأنه بعض الوقت.

وقال مصدر بشركة الاتصالات إنه يوجد عطل منذ الساعة الثامنة صباحًا، وجار العمل على إصلاحه خلال ساعة.