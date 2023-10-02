أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- مصراوي:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتوقعت الهيئة في منشور لها على صفحتها بفيسبوك: من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أيضا أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

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