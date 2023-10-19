رئيس الوزراء البريطاني: الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حماس

مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، "الشعب الفلسطيني ضحية ممارسات حركة حماس"



وتابع رئيس الوزراء البريطاني، خلال لقاء له مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، "أنا في إسرائيل لدعمكم والوقوف معكم ضد الإرهاب"



وأدان سوناك هجمات حماس ونطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى أهالي غزة، معربًا عن ترحيبه بالتقدم الذي تم إحرازه لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.



سبق وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".



وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليون وأمريكيون أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، متابعًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".



وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.



وأضاف بايدن، إن " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، متابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".



وتابع الرئيس الأمريكي: " سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مؤكدا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس.