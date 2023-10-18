السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى وعدد من المشروعات التنموية

كتب- محمد أبو بكر:

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها؛ لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات؛ تفقد الرئيس أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود.

وأضاف المتحدث الرسمي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المحور يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى، تفقد الرئيس أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي.

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