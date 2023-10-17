وزير التعليم: نحرص على إعداد أجيال قادرة على الفهم وليس الحفظ

كتب - مصراوي:

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستقبله لدى وصوله المحافظ اللواء محمد الشريف، والدكتور عربى أبو زيد مدير المديرية، بديوان عام المحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، وأثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى حاور الوزير الطالبات حول استفادتهن من هذه المادة، ووجه الوزير بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

وتفقد الوزير والمحافظ أحد فصول الصف الثانى الإعدادى أثناء حصة اللغة العربية، وناقش الوزير الطالبات حول الدرس، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بإعداد كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية، ووجه الوزير الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى؛ لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.



وشاهد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لآراء الطالبات والمعلومات التي اكتسبنها من الدرس وتدريبهن على التعبير والتواصل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب محافظ الأسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون المحافظ، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.