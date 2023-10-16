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القاهرة الإخبارية: تلبية واسعة لدعوة "السيسي" لحضور مؤتمر حول القضية الفلسطينية.. السبت

05:10 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - مصراوي:

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل.


جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، عصر اليوم الاثنين.

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية السيسي القضية الفلسطينية

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