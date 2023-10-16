جبالي مداعبا النواب: "مفطرتوش النهاردة ولا إيه"

كتب- نشأت علي:

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء في بداية الجلسة، موجها حديثه للأمين العام للمجلس: "هما النواب مفطروش النهاردة ولا إيه؟!".

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الجلسة على الأعضاء، أسماء الحاضرين من الحكومة لمناقشة قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلا: هل توافقون على حضورهم الجلسة؟".

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.



وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على مضابط الجلسات العامة بداية من افتتاح دور الانعقاد الرابع والتي تم توزيعها إلكترونيا.