وزير الأوقاف: هذا وقت الالتفاف صفا واحدا خلف دولتنا وقيادتنا

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوعي بالتحديات أحد أهم العوامل للتغلب عليها، مشيرا إلى أن هذا الوقت هو وقت الالتفاف صفا واحدا خلف دولتنا وقيادتنا لإحباط أي مخطط لوطننا ومنطقتنا.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أنه سيظل في هذه الأمة شرفاء كثر، أوفياء لدينهم وأوطانهم وقضايا أمتهم ولو كلفهم ذلك ما كلفهم لا يفرطون في دين ولا وطن ولا عرض، متابعا:" اللهم وفقهم وسدد خطاهم وثبتهم على الحق واجعلنا منهم يارب العالمين".