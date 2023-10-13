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BBC

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال هذه الأوقات

10:39 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023
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كتب – مصراوي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء، خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة، 13 أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، الجمعة، أنه يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الصباح الباكر ليسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأشارت إلى أنه تستمر تشكل السحب على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، كاشفة أن الفرصة قائمة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، هي على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٥ درجة مئوية.

سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الأمطار

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