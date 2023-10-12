بالفيديو.. خريجو الكليات العسكرية يشكلون "ساعة النصر" لحرب أكتوبر
كتب- إسلام لطفي:
شكَّل خريجو الكليات العسكرية "ساعة النصر"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.
وقدَّموا عرضًا آخر يُحاكي انتصارات حرب أكتوبر 1973، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة.
وشهد حفل التخرج عرض أعلام الدول العربية التي دعمت مصر في حرب 6 أكتوبر 1973، والتي شملت: الأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت وليبيا والمغرب واليمن.
وقدَّمت القوات المسلحة عروضًا جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر.
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