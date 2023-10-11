برلماني: موقف مصر ثابت كدين المرء من القضية الفلسطينية.. والمجتمع الدولي يكيل بمكيالَين

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتًا كقناعة المرء بدينه .

وأضاف رضوان، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن مصلحة الشعب الفلسطيني هي الوجهة وإليها نصبو .

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تطالب المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان بأن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يسترشدوا أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يضعوا في اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب.

وتساءل رضوان: إلى متى سيصمت ويغض المجتمع الدولي أبصاره ويكيل بمكيالَين تجاه القضايا الدولية؛ لحماية مصالحه فقط؟

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: آن الأوان لمراجعة المواقف والمعايير التي يتم التعامل بها.