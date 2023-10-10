الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب "الغد"

القاهرة - أ ش أ:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، وفداً من حزب "الغد"، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحباً بتشريفهم مقر الحملة، وموجهاً لهم الشكر والتقدير لدور الحزب في المشاركة الفعّالة في دعم المرشح، وكذا دوره في مناشدته للسيد عبد الفتاح السيسي بالترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح.

وأكد المستشار محمود فوزى على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

ومن جهته، أشار وفد حزب "الغد" إلى تنظيم الحزب لعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مدار الفترة الماضية، مشيدا بدور المرشح غير المسبوق في تمكين الشباب على كافة المستويات.

وقال الوفد "إن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم"، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.