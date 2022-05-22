"حماية المستهلك": السجائر تسهم بـ80 مليار جنيه "ضرائب" في الإنفاق على التأمين الصحي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 80 مليار جنيه تورد من السجائر للضرائب، وتسهم في الإنفاق على منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن الجهاز تبنى فكرة طباعة أسعار السجائر عليها قبل بيعها للمستهلك.

وأشار حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن الجهاز أصدر الفترة الماضية قرارًا متعلقًا بمسألة حجز السيارات للحاجزين، لافتًا إلى أن الغرض من هذا القرار هو الالتزام بالسوق، وضمان للمستهلك التسليم بالسعر الحاجز به.

وأكد رئيس الجهاز أن الشركات التزمت بالقرار ووصلت إلى مرحلة التنفيذ بنسبة 100٪ مما تملكه، لافتًا إلى أن هناك فارقًا من النسبة الكلية للتسليم؛ سببه أن بعض الشركات الحاجة للسيارات من الخارج وصل لهم عدد قليل من الحجز، وحدثت بعد ذلك الأزمة الأوكرانية؛ ما تسبب في توقف عملية الإمداد لمستوردي السيارات من الخارج.

وأشار حسام الدين إلى أن كل مَن سدد كامل قيمته قبل صدور قرار الجهاز يتم تسلمها للمواطن، مع استحالة تنفيذ بقية الالتزامات.

وانطلق مؤتمر جهاز حماية المستهلك، قبل قليل بمقر الجهاز في القرية الذكية؛ للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن الأسواق لضبطها وعدم احتكار أية سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة "الأوفر برايس" على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.