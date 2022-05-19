انطلاق منافسات حسم كرسي نائب ورئيس قطاع الكهرباء في ٤ شركات توزيع



كتب- محمد صلاح:

تستكمل الشركة القابضة للكهرباء اليوم الخميس، اختبارات اختيار نائبًا لرئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لشؤون شبكات بالساحل ومطروح، حيث تقدم للاختبارات 3 من رؤساء القطاع اجتازوا المرحلة الأولى بالاختبارات والتي عقدت بمقر شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدمنهور وهم المهندس عبدالمنعم معوض رئيس قطاع الساحل والمهندس سعد هويدى رئيس قطاع نظم المعلومات والمهندس شعبان السعداوي رئيس قطاع التخطيط الفني.

وانطلقت أمس الأول، بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر اختبارات اختيار قيادات جديدة من الشباب خلال السنوات المقبلة، حيث تعقد لجنة اختيار القيادات برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة، وذلك وسط ترقب لإجراء الجزء الثاني من حركة تغيير رؤساء شركات والمقرر صدورها خلال أيام وتشمل عددًا من رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم إجراء اختبارات اختيار نائب تشغيل جنوب بشركة مصر الوسطى للكهرباء التي يتنافس فيها ٣ قيادات هم المهندس محمد خير الله رئيس قطاع الفيوم، المهندس محمد محمود رئيس قطاع المنيا ،المهندس أسامة أنور رئيس قطاع أسيوط، فيما أجريت أيضًا في نفس اليوم اختبارات اختيار رئيس جديد لرئاسة قطاع توزيع كهرباء دمياط التي تنافس فيها أيضا ٣ قيادات.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم أمس إجراء اختبار نائب لرئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التى يتنافس فيها

٣ قيادات تتضمن المحاسب هاني الجندي المشرف حاليًا على قطاعات الشئون التجارية بالشركة والمحاسب أحمد أبو زيد رئيس قطاع الهرم التجاري والمحاسب خالد شقوير رئيس قطاع جنوب القاهرة.

وفى إطار ضخ دماء جديدة تعقد لجنة اختيار القيادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حمدى عكاشة رئيس مجلس الإدارة السبت المقبل اختبارات المرحلة الأولى لاختيار نائب رئيس الشركة للشئون التجارية بالشركة وتشمل قائمة المتقدمين كلا من المحاسب أحمد الأشرم رئيس قطاع شمال البحيرة والمحاسب مسعد نوار رئيس قطاع وسط البحيرة والمحاسب أحمد أبوزيد رئيس قطاع تجاري الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.