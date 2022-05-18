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جريمة صهيونية... بيان عاجل لرئيس برلمانية التجمع بشأن استشهاد شيرين ابو عاقلة

11:57 م الأربعاء 18 مايو 2022
جريمة صهيونية... بيان عاجل لرئيس برلمانية التجمع بشأن استشهاد شيرين ابو عاقلة

عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع

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كتب - محمود مصطفى:

تقدم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن استشهاد المذيعة الفلسطينية شيرين أبو عالقة برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال مغاوري في الببان العاجل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صوت فلسطيني كان ينقل جرائم الاحتلال للعالم.

وأكد أن هذه جريمة صهيونية جديدة يشهد عليها العالم ولكنه لم يتحرك ضد جرائم الاحتلال المتكرر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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عاطف مغاوري حزب التجمع استشهاد شيرين ابو عاقلة فلسطين إسرائيل

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