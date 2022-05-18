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محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعات طريق المنصورية- فيديو

08:36 م الأربعاء 18 مايو 2022
محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعات طريق المنصورية- فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال.

وأكد المحافظ، ضرورة سرعه إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كل الجهات.

وأشار إلى أن الطريق سيكون إضافة مرورية مهمة لذلك القطاع الحيوي، خصوصاً بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الأنفاق الخط الرابع.

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