إعلان تحريري

تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت منصة V-Hub التابعة لشركة "فودافون مصر" تسهيل إصدار الفاتورة الإلكترونية، لمساعدة مختلف الأعمال التجارية بأحجامها المختلفة، ودعمها في عملية تحويل المدفوعات الضريبية من الأسلوب التقليدي إلى الإصدار الإلكتروني، وتقديم خدمات المعالجة الرقمية للفواتير بهدف تحسين تجربة دافعي الضرائب الرقمية، ودعم أصحاب الأعمال والمشروعات التجارية والصناعية بكافة أحجامها.

وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، بما يساعد فى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وقد تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.

قال محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، إن الشركة حريصة على دعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، بصفتها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات التقنية، خاصة التي تستهدف تسهيل الأعمال التجارية، والمعاملات المالية، لافتاً إلى أن خدمة الفاتورة الإلكترونية تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم، كما أنها تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات.

أوضح "الخطيب" أن خدمة الفاتورة الإلكترونية التي توفرها منصة V-Hub هي نظام معالجة لتحويل عملية الفواتير اليدوية والورقية إلى إصدار إلكتروني يمتاز بالسرعة والكفاءة، كما أنه يسهل عملية جمع البيانات وحفظ السجلات، فضلاً عن أنها توفر التأمين الكامل للمعلومات والبيانات، وتتيح تكويداً موحداً لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين، وكل ذلك تقدمه المنصة لعملائها بتكلفة منخفضة وسعر تنافسي، فضلاً عن سهولة الاستخدام وبساطة التصميم.

وتحرص "فودافون بيزنس" من خلال منصاتها المختلفة على إتاحة الخدمات التي تساعد في تعزيز توجهات الحكومة في هذا الملف، وتمكين الشباب من خلال منصات رقمية تيسر على المتعاملين في كافة المجالات، وتساهم في توفير الحلول التقنية المختلفة التي يحتاجها أصحاب المشروعات من خلال "فودافون بيزنس"، بما يساهم في تنمية حجم أعمالهم، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.

وصممت "فودافون بيزنس" منصة V-Hub لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلهم في إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسي الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، كما توفر "فودافون بيزنس" للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واقتراح الحلول المناسبة لها، ويتوافر على المنصة أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، مثل Microsoft و Vmware و SAP وأيضا شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به مثل CSG و Corporate Stack Weelo و AIM و Edafa و Widebot وغيرها، وتتمتع تلك الحلول بمستوى عالي من تأمين وحماية المعلومات والبيانات.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية العام الماضي، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حرصاً على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.