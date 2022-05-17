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الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخميس المقبل

11:17 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخميس المقبل

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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كتب- محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة مؤتمرا صحفيا موسعا الخميس المقبل من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

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