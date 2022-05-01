السياحة: رفع كفاءة سرعة الإنترنت في 171 منشأة فندقية بـ 3 محافظات

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن 171 منشأة فندقية بكل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شرم الشيخ، قاربت على الانتهاء كمرحلة أولى من رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها.



وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار القرار الوزاري الصادر في فبراير الماضي والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها في مدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذي يأتي تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجاري بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.



وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه المنشآت الفندقية تتضمن 35 منشأة فئات الخمس والأربع نجوم بالقاهرة، و 16 منشأة فئات الخمس نجوم والأربع نجوم بالجيزة، بالإضافة إلى 120 منشأة بشرم الشيخ فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم.



وأوضح العاصي، أنه تم الانتهاء من توصيل الشبكات الخارجية "الألياف الضوئية" بـ 77 منشأة فندقية منها 24 منشأة بمحافظة القاهرة، و 11 منشأة بمحافظة الجيزة، و 42 منشأة بمدينة شرم الشيخ، كما تعاقدت 20 منشأة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ على سرعات الإنترنت المقررة، وجاري متابعة باقي المنشآت.



ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم البدء في تدريب ٢٢ مفتش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على البرنامج التدريبي الذي تم إعداده من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتدريبهم ومساعدتهم في مراجعة مكونات الشبكة الداخلية بالفنادق وكذلك قياس كفاءة سرعات الانترنت داخل الفنادق.



كما أضاف أنه جار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الألياف الضوئية للمنشآت الفندقية، كما تم التواصل مع الفنادق التي لم تتعاقد حتى الآن على رفع كفاءة سرعات الإنترنت المقررة لإلزامها بسرعة التعاقد، حيث أفادت الفنادق بأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بالتنبيه على فنادق المرحلة الأولى لسرعة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية في ضوء المُهل المنصوص عليها في القرار الوزاري.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الخدمات المقدمة للسائحين بالمقصد السياحي المصري والتي من بينها تلك المقدمة بالمنشآت الفندقية.