شاركت وزارة الأوقاف في المبادرة التوعوية التي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعنوان «التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030»، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، شهدت المبادرة مشاركة أكثر من مائة موظف من العاملين بديوان عام الوزارة، عبر منصة «زووم»، ضمن خطة تستهدف رفع الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية المواهب، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث تستهدف المبادرة العاملين بالوزارة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة ذوي الإعاقة، ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادات معتمدة من المعهد.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين