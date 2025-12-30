إعلان

وزارة الأوقاف تشارك في مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:46 م 30/12/2025

وزارة الأوقاف المصرية

شاركت وزارة الأوقاف في المبادرة التوعوية التي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعنوان «التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030»، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، شهدت المبادرة مشاركة أكثر من مائة موظف من العاملين بديوان عام الوزارة، عبر منصة «زووم»، ضمن خطة تستهدف رفع الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية المواهب، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث تستهدف المبادرة العاملين بالوزارة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة ذوي الإعاقة، ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادات معتمدة من المعهد.

