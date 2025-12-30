خدمة جديدة من الداخلية لتنظيم تردد الأجانب على الجوازات (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق خدمة "حجز المواعيد المسبقة" للأجانب المترددين على ديوان الإدارة، عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت، كخدمة اختيارية، وذلك بهدف الحد من التكدسات وتسهيل التعامل مع المترددين، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة في هذا الشأن، وبما يسمح باستقبال أقصى طاقة استيعابية من الأجانب وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص الإقامة داخل البلاد بسهولة ويسر، من خلال الرابط: https://eres.moi.gov.eg.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار السياسة العامة التي تتبناها الوزارة للتيسير على المواطنين والأجانب، وتقديم خدمات مميزة ولائقة لهم، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات، ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها في التطوير والتحديث المتواصل، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية، بما يضمن تقديم الخدمات في سهولة ويسر.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى