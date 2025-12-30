قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا ستعيد النظر في موقفها ضمن مفاوضات السلام بعد ما وصفته موسكو بهجوم شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي.

ورفضت أوكرانيا هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "أكاذيب"، مؤكدة أن روسيا تحاول من خلالها تقويض محادثات السلام الجارية، فيما لم تقدم موسكو أي أدلة تثبت وقوع هذا الهجوم.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي "ليس مناسبًا" لاتخاذ إجراءات ردية، وذلك خلال استمراره في محادثات لإنهاء الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وأوضح ترامب للصحفيين من مقر إقامته في مارالاجو بفلوريدا، أن بوتين أبلغه بالهجوم في وقت مبكر من اليوم وأنه كان "غاضبًا جدًا"، مؤكدًا أن الرد العدائي ليس الوقت المناسب له.

في الوقت نفسه، أصدر بوتين توجيهاته للجيش الروسي بمواصلة عملياته للسيطرة على منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، بعد أن أعلن قائد عسكري روسي أن القوات الروسية تبعد نحو 15 كيلومترًا عن أكبر مدن المنطقة.

وأكد بوتين في اجتماع متلفز مع كبار القادة العسكريين أن العمليات مستمرة وفق خطة العملية العسكرية الخاصة، مع الاستمرار في تحرير مناطق دونباس وزابوريجيا وخيرسون على مراحل، بما يتماشى مع الاستراتيجية المعلنة مسبقًا.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستراجع موقفها التفاوضي نتيجة الهجوم المزعوم على مقر إقامة بوتين، مشددًا على أن روسيا لن تنسحب من المحادثات، لكنها ستأخذ هذه الحادثة بعين الاعتبار في المفاوضات المستقبلية، مضيفًا أن القوات الروسية حددت أهدافًا للقيام برد انتقامي إذا اقتضت الضرورة.

وفي تصريحات للكرملين، أفاد مستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف بأن بوتين وترامب ناقشا الموقف خلال اتصال هاتفي، حيث أطلع ترامب نظيره الروسي على جهود الإدارة الأمريكية في دفع أوكرانيا لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تسوية النزاع، بدلًا من الاكتفاء بمطالب وقف إطلاق النار المؤقت، موضحًا أن روسيا ستراجع بعض الاتفاقيات السابقة والحوارات الجارية على ضوء الأحداث الأخيرة.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية، واصفًا إياها بأنها "جولة أخرى من الأكاذيب" على حد تعبيره، مؤكدًا أن الهدف منها هو تقويض تقدم محادثات السلام والتحضير لمزيد من الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وحذر الكرملين أوكرانيا من عدم التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى فقدان المزيد من الأراضي، مشددًا على ضرورة سحب القوات من المناطق التي تسيطر عليها كييف في دونباس إذا أرادت تحقيق السلام.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تتفق مع تقييم ترامب بأن الأطراف باتت أقرب إلى حل النزاع، وأن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أن مكالمات هاتفية جديدة ستجرى بين بوتين وترامب قريبًا، بينما لم يُقرر بعد إجراء اتصال مباشر بين بوتين وزيلينسكي.