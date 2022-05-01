Masrawy logo white

إعلان

قومي المرأة يستقبل جميع أنواع الشكاوى خلال أيام عيد الفطر

04:22 م الأحد 01 مايو 2022
قومي المرأة يستقبل جميع أنواع الشكاوى خلال أيام عيد الفطر

المجلس القومي للمرأة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ
أعلن المجلس القومي للمرأة، مواصلة تلقي جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات القانونية والاجتماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها شكاوى العنف ضد المرأة التي قد تتعرض له.

يأتي ذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة وعبر الخط المختصر 15115 يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إن المكتب يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت أمل، إلى تعاون المجلس القومي للمرأة مع كافة الجهات المعنية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
الشكاوى المجلس القومي للمرأة عيد الفطر

الخبر التالى:

السياحة: رفع كفاءة سرعة الإنترنت في 171 منشأة فندقية بـ 3 محافظات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا