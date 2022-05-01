أمطار أول يوم العيد.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام حتى السبت المقبل

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام اعتبارا من غدٍ الاثنين 2 مايو 2022 وحتى السبت 7 مايو 2022، وهي الفترة التي توافق إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، إنه يسود خلال فترة التنبؤ الجوي طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الاثنين 2 مايو 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة حدوث 30% على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

طقس الثلاثاء 3 مايو 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 4 مايو 2022

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس 5 مايو 2022

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 6 مايو 2022

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت 7 مايو 2022