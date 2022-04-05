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تثبت إيجابية تعاطي المخدرات.. جابر نصار يكتب توضيحا بشأن أكياس شيكولاتة بالأسواق

01:18 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
تثبت إيجابية تعاطي المخدرات.. جابر نصار يكتب توضيحا بشأن أكياس شيكولاتة بالأسواق

الدكتور جابر نصار

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كتب- مصراوي:

كتب الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، منشورا جديدا بشأن ما زعمه بوجود "الخشخاش" داخل أكياس وعبوات شيكولاتة تباع في الأسواق.

وقال نصار عبر صفحته على فيسبوك صباح الثلاثاء: "إلحاقاً بالبوست السابق، فقد تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته، وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة علي غلاف الشيكولاته من وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها".

وأضاف في منشوره: هذا خطأ الشركة وكان يلزم على المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ماورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر.

وتابع: ذلك أن نبات الخشاش مجرم في القانون المصري حيازة وتداولاً وإتجاراً .

وأكمل: وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر .

وفي النهاية الأمر متروك لجهات الاختصاص لتبين ذلك .

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